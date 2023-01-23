МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Президент компании "Норникель" Владимир Потанин рассказал в интервью РБК, что проводил летний отпуск в 2022 году в круизе на теплоходе по Волге. В Кремле прокомментировали идею запрета на отпуск чиновников за рубежом

"Прошлым летом, когда я понял, что уже никуда ехать не надо, чтобы не нарываться на скандалы, бесконечные разговоры про то, кто прав, кто виноват, мы просто большой компанией поехали на теплоходе по Волге. Я вспомнил молодость, пионерские лагеря, туристические базы, костры, песни под гитару. Зашло отлично. Детей приучил к тому, чем сам занимался. Поэтому я думаю, что потерпим. Там (на Западе) они опомнятся, а мы потерпим, по своей стране поездим", — заявил он.

Потанин отметил, что Россия вступила в период, в который следует научиться жить со сложностями, работая над тем, чтобы их преодолевать.

"Мы как отдельно взятая компания и как страна должны (остаться) в хорошей форме и просто выжить этот период и добраться до того берега, на котором потом будем строить новые правила взаимоотношения со всеми другими странами и между собой", — пояснил глава "Норникеля".

Также он сообщил, что на фоне санкционного давления компания отказалась от планов выхода на другие рынки и ей приходится перестраивать свою инвестиционную политику, делая еще больший акцент на России. Суд завершил банкротство бывшего топ-менеджера "Норникеля"

"У нас по некоторым бизнесам были планы экспансии на другие рынки. И наоборот, мы участвовали в разных стартапах в других странах в надежде привести их в Россию, чтобы здесь укрепить наши существующие бизнесы. Такие возможности сейчас практически полностью ушли", — сказал Потанин.

Он пояснил, что вся парадигма бизнеса, который был завязан на вовлеченность в международную цепочку, сейчас переориентируется на "внутреннюю историю".

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).