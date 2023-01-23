МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Apple Inc хочет производить в Индии до 25% своей продукции по сравнению с примерно 5%-7% в настоящее время, сообщил министр торговли этой страны на конференции в понедельник. Apple намерена выпустить новую гарнитуру гибридной реальности, сообщили СМИ

"Apple — это еще одна история успеха, — заявил Пиюш Гоял. — Они уже производят в Индии около 5%-7% своей продукции. И, если не ошибаюсь, они планируют увеличить эту цифру до 25%. Они начинали запуск своих последних моделей с Индии и производили их также в Индии".