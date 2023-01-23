МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Маркетплейс "Яндекс Маркет" начал развивать сеть пунктов выдачи заказов в малых городах с населением до 50 тысяч человек, сообщает компания. "Яндекс. Маркет" начал продавать электроинструменты под собственным брендом

"Яндекс Маркет" начал развивать сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в небольших населенных пунктах, а не только в крупных городах-миллионниках, как было до сих пор. ПВЗ Маркета теперь можно открыть там, где живут до 50 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого сервис запустил новый формат ПВЗ — для их открытия не обязательно выполнять все условия по оформлению и организации точек, как в случае с крупными городами. Кроме того, пункт можно открыть и без аренды помещения — например, в собственном магазине.

"Уже сейчас открыть такие пункты можно в Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Удмуртской и Свердловской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Башкортостане. Сервис будет расширять сеть ПВЗ "Лёгкий старт" и в ближайшее время планирует открыть не меньше 1000 точек", — добавляется в сообщении.

До этого, в октябре 2022 года, Ozon объявил о том, что будет развивать "домашние" пункты выдачи заказов в селах и малых городах с населением от 1 тысячи до 3,5 тысяч человек при помощи франшизы.