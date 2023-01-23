МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. TCS Group теперь владеет 100% долей в сервисе интернет-эквайринга CloudPayments: группе напрямую принадлежат 95% сервиса, а "Тинькофф банку" (входит в TCS Group) — 5%, следует из данных "БИР-Аналитик". Сингапурская Indorama приобрела химзавод в Узбекистане

Начиная с 20 января 2023 года 5% CloudPayments принадлежат "Тинькофф банку". Ранее владельцем этой доли был Дмитрий Спиридонов, один из основателей интернет-эквайринга.

Покупку сервиса TCS Group начала в 2017 году, тогда были приобретены 55% сервиса. Затем в 2020 году группа увеличила свою долю до 95%.

CloudPayments — российский сервис, предоставляющий услуги интернет-эквайринга. Основная деятельность сервиса — проведение онлайн-платежей для интернет-магазинов.

TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, в состав которого входят "Тинькофф банк", первый российский банк, который полностью отказался от отделений, и "Тинькофф страхование".