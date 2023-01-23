Опрос NABE: примерно 20 процентов компаний в США могут сократить штат в ближайшее время
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Примерно 20% компаний не исключают сокращения своего штата в ближайшие месяцы, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные опроса американской Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE).
"Около трети респондентов утверждают, что их фирмы не сталкиваются с нехваткой рабочей силы, и примерно 20% предполагают сокращение занятости в их компаниях в ближайшие месяцы", — передаёт агентство.
Опрос проводился среди 60 членов NABE в период с 4 по 11 января.
"Впервые с 2020 года больше респондентов предполагают в ближайшие три месяца сокращения занятости в своих компания вместо ее увеличения", — также цитирует Блумберг президента NABE Хулию Коронадо (Julia Coronado).
Как отмечает агентство, только 12% опрошенных ждут, что штат их компаний вырастет в ближайшие три месяца, что в два раза меньше числа людей, которые сообщили об увеличении числа сотрудников за прошедшие три месяца.
Агентство предполагает, что компании начнут сокращать сотрудников в связи с ухудшением экономической ситуации. Так, 40% опрошенных сообщили о сокращении прибыли своих компаний за прошедший квартал, в то время как в июле и октябре об этом заявляли меньше трети респондентов.
https://1prime.ru/business/20230123/839550005.html