МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Примерно 20% компаний не исключают сокращения своего штата в ближайшие месяцы, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные опроса американской Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE). Twitter планирует дальнейшие сокращения персонала, пишут СМИ

"Около трети респондентов утверждают, что их фирмы не сталкиваются с нехваткой рабочей силы, и примерно 20% предполагают сокращение занятости в их компаниях в ближайшие месяцы", — передаёт агентство.

Опрос проводился среди 60 членов NABE в период с 4 по 11 января.

"Впервые с 2020 года больше респондентов предполагают в ближайшие три месяца сокращения занятости в своих компания вместо ее увеличения", — также цитирует Блумберг президента NABE Хулию Коронадо (Julia Coronado).

Как отмечает агентство, только 12% опрошенных ждут, что штат их компаний вырастет в ближайшие три месяца, что в два раза меньше числа людей, которые сообщили об увеличении числа сотрудников за прошедшие три месяца.

Агентство предполагает, что компании начнут сокращать сотрудников в связи с ухудшением экономической ситуации. Так, 40% опрошенных сообщили о сокращении прибыли своих компаний за прошедший квартал, в то время как в июле и октябре об этом заявляли меньше трети респондентов.