КАЗАНЬ, 23 янв — ПРАЙМ. Арбитражный суд Татарстана 2 февраля проведет предварительное заседание по иску нефтеперерабатывающей компании АО "ТАИФ-НК" к российскому представительству концерна BASF — ООО "БАСФ" (Москва) — о поставке присадок для дизтоплива, сообщается в материалах картотеки суда. Запрет коллекторов увеличит число судебных процедур, считает эксперт

"Исковое заявление акционерного общества "ТАИФ-НК"… принять, возбудить производство по делу. Назначить собеседование и проведение предварительного судебного заседания на 2 февраля", — говорится в материалах суда.

Согласно исковому заявлению, ТАИФ-НК просит обязать БАСФ исполнить обязательства по договору от 2019 года — поставить 240 тонн депрессорно-диспергирующей присадки Keroflux и 134,6 тонны противоизносной присадки Kerokorr LA.

Кроме того, истец требует взыскать с ответчика пени за нарушение сроков поставки товара в размере 21,8 тысячи евро.

В определении о принятии искового заявления к производству отмечается, что оно подано с соблюдением требований арбитражного процессуального кодекса РФ.

Стороны имеют право передать спор на разрешение третейского суда, урегулировать спор с использованием примирительных процедур, в том числе путем заключения мирового соглашения.