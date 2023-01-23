МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Российский миллиардер Алишер Усманов написал заявление с просьбой освободить его от членства в Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщил РИА Новости источник в союзе.

"Соответствующее заявление Усманова у нас есть", — сообщил собеседник агентства.

В нем, в частности, указывается, что бизнесмен просит освободить его от участия в бюро "в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности", добавил он.