МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима экс-главу Русского торгового банка (РТБК) Игоря Сафонова за растрату более чем на четыре миллиарда рублей, сообщили в прокуратуре столицы. МИД отверг обвинения в затягивании инспекций судов по "зерновой сделке"

Ведомство отметило, что Хамовнический суд вынес обвинительный приговор в отношении 49-летнего Игоря Сафонова. Экс-председатель правления осужден "за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата имущества, вверенного виновному, совершенная организованной группой в особо крупном размере)".

Отмечается, что Сафонов в апреле 2018 года подписал изготовленный по его указанию договор о покупке банком у одного из участников организованной группы неликвидных ценных бумаг общей стоимостью более 2,5 миллиардов рублей. Кроме того, по его указанию задействованные в преступной схеме подконтрольные ИП получили кредиты более чем на 1,3 миллиарда рублей, а затем "наличные", которые участники схемы разделили между собой. Помимо этого, РТБК приобрел право требования по кредитным обязательствам юридических лиц, являющихся заемщиками банка, для вывода их из актива более 816 миллионов рублей.

Подчеркивается, что общая сумма ущерба банку превысила четыре миллиарда рублей.

"Суд приговорил Сафонова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда. Также удовлетворен гражданский иск государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о взыскании с Сафонова в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением", — уточнили в прокуратуре.

Добавляется, что приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.