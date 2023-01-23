МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Кипрская компания Nortfors Limited, связанная с находящимся в процессе ликвидации астраханским Консервативным коммерческим банком (ККБ), который был расчетным для платежной системы WebMoney, требует в арбитражном суде Москвы более 33,6 миллиона долларов от Альфа-банка. ТАИФ-НК потребовал от BASF поставить присадки для топлива

Как следует из опубликованного определения суда, иск, поступивший 16 января, пока оставлен судом без движения из-за процессуальных нарушений. Истец, в частности, не обосновал свое ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины и не доказал соблюдение претензионного порядка. Устранить недостатки Nortfors Limited должна до 20 февраля.

Основания исковых требований в опубликованных материалах дела пока не приводятся. Компания-истец фигурировала в публикациях СМИ применительно к истории с выводом денег из ККБ 11 февраля 2022 года сразу после сообщения об отзыве у него лицензии. Тогда сумма в размере 30,7 миллиона долларов была выведена с корсчета ККБ на счет Nortfors Limited в российском банке. "Известия" уточняли, что этим банком был Альфа-банк.

ЦБ в феврале 2022 года отозвал у ККБ лицензию на осуществление банковских операций. По величине активов, согласно данным регулятора, кредитная организация занимала 164-е место в банковской системе РФ.

Банк России сообщал, что ККБ фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Также, банком не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Его деятельности были присущи повышенные риски его вовлечения в обслуживание теневого игорного бизнеса и нелегальных участников финансового рынка.

Арбитражный суд Астраханской области в апреле принял решение ликвидировать ККБ, решение не обжаловалось.

Платформа WebMoney Transfer была разработана компанией "Вычислительные силы", 51% которой принадлежит Андрею Трубицину. Консервативный коммерческий банк по состоянию на 2016 год принадлежал на 72% Трубицину и на 28% его супруге Ирине Клочковой.