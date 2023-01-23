МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство о приобретении ООО "Юг Сибири" от новых интересантов — дочерних компаний группы "Благо", следует из материалов ведомства. ФАС оштрафовала "ЕАптеку" за недостоверную рекламу приложения

"ФАС России удовлетворила ходатайства ООО "Благо-Барнаул" и ООО "Благо-Бийск" о получении основных производственных средств ООО "Юг Сибири", — сообщается в телеграм-канале ведомства. По мнению ФАС, сделка не приведет к ограничению конкуренции на российском рынке подсолнечного масла.

Холдинг "Юг Сибири" являлся крупным производителем растительного масла в России. Его головная компания признана банкротом в апреле 2019 года. Основной залоговый кредитор — Промсвязьбанк.

В 2021 году об интересе к покупке маслоэкстракционных заводов холдинга сообщила группа "Русагро", ходатайство дочерней "Русагро-Алтай" о приобретении "Юга Сибири" было одобрено антимонопольным ведомством в мае 2022 года, но в декабре того же года торги по продаже заводов компании не состоялись.