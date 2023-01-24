МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Более 100 столичных экспортеров, реализующих свои товары за рубежом, получили от города 307 миллионов рублей финансовой помощи, сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. Количество безработных москвичей снизилось на 23 процента в 2022 году

"В 2022 году более 100 компаний, реализующих свои товары за рубежом, получили от города 307 миллионов рублей финансовой помощи. Эта категория предпринимателей оказалась в числе уязвимых в условиях санкций, поэтому мы сохранили все виды поддержки экспортеров", — сказал Фурсин, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

Фурсин отметил, что благодаря поддержке компании смогли компенсировать затраты на транспортировку, сертификацию продукции, ее адаптацию к выводу на внешние рынки, а также получить 10% от суммы контрактов на поставку продукции за рубеж.

Отмечается, что в прошлом году наибольшей популярностью пользовался экспортный кешбэк — грант в размере 10% от суммы внешнеторгового контракта. Его получили более 80 предприятий, среди которых производители терминалов и товаров широкого потребления, логистические и консалтинговые компании, а также другие столичные экспортеры. Возможностью возместить затраты на транспортировку товаров воспользовались более 20 московских компаний.