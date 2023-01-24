МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Нужно развить биржу импортозамещения во всех регионах России, а также усовершенствовать информационный обмен между поставщиками и производителями, заявил на всероссийском совещании по вопросам импортозамещения секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Банк России начал импортозамещение корпоративного программного обеспечения

"Необходимо усовершенствовать информационный обмен между поставщиками и производителями продукции. Минпром уже создал биржу импортозамещения, где одни могут оставлять заявки на востребованную продукцию, а другие на них откликаться. Этот проект, безусловно, нужно развивать, он должен работать во всех наших регионах", — сказал он.

Турчак пояснил, что по мере выявления "каких-либо незаполненных ниш", нужно оперативно передавать информацию в Минпромторг и информировать потенциальных производителей продукции.

Он также отметил важность стимулирования импортозамещения через механизм госзакупок.

"Вторая задача — это стимулирование импортозамещения через механизмы госзакупок. Простой пример, с которым мы столкнулись при реализации партийного проекта — во многих регионах уже не первый год действует акция "Подарок новорождённому", когда родители при рождении ребенка получают необходимый подарочный набор того, что необходимо ребенку в первые месяцы его жизни. Вот такой пример, что вплоть до самого недавнего времени в ряде регионов в этот комплект входили импортные товары. В том числе, произведенные на Украине. Сейчас в ручном режиме во всех регионах эта ситуация везде исправлена", — сказал секретарь Генсовета "Единой России".

Он подчеркнул, что такой аудит нужно проводить во всех сферах, где закупаются товары с использованием бюджетных средств. Минсельхоз планирует ограничить импорт семян

"Там, где мы можем производить свое, импортное должно идти по остаточному принципу. Сделать мы должны всё, чтобы закупать его через систему госзакупок было намного сложнее, чем отечественные товары", — заявил политик.

Кроме того, он заявил о необходимости продолжения популяризации отечественной продукции и ее качественного информационного сопровождения.

"Необходимо продолжить популяризацию отечественной продукции и нужно качественное информационное и маркетинговое сопровождение. С этой целью партия проводит различные мероприятия, акции в поддержку российских производителей", — сказал Турчак.

По его словам партия также запустила проект "Сделано в России", и попросил региональных координаторов активизировать работу в данном направлении.