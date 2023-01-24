ДУШАНБЕ, 24 янв — ПРАЙМ. Агентство по экспорту при правительстве Таджикистана намерено создать единую базу экспортной продукции в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Агентства во вторник. Власти Москвы оказали финансовую помощь 100 компаниям-экспортерам

"Агентство по экспорту при правительстве Таджикистана намерено создать единую базу отечественной экспортной продукции в Санкт-Петербурге и организовать запросы и предложения иностранных покупателей по экспорту продукции через экспортный портал", — сказал собеседник РИА Новости.

По его словам, эти вопросы обсуждались в ходе встречи директора Агентства по экспорту Бахриддина Сироджиддинзода с председателем наблюдательного совета Ассоциации инвесторов и предпринимателей по развитию внешней экономики Санкт-Петербурга Марком Русланом и генеральным консулом Таджикистана в северной столице Хомиджоном Назари.

"На встрече также были обсуждены важные вопросы укрепления сотрудничества в области разработки и внедрения цифровой платформы для экспортеров, создания логистических центров и совместных предприятий в области упаковки продукции, повышения уровня знаний экспортеров об экспортной деятельности в рамках международного сотрудничества и обмена опытом между сторонами", — сказал он.

В ходе встречи была представлена информация о деятельности Ассоциации инвесторов, выражена готовность к сотрудничеству с Агентством по экспорту по созданию Торгового дома в Санкт-Петербурге, а также к разработке каталога вывозной продукции, экспортный потенциал которой высок, и созданию совместных предприятий по упаковке продукции в Таджикистане.