МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Иностранный бизнес, который из-за санкционного давления приостановил деятельность в России, тем не менее продолжает поддерживать действие своих патентов, рассказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" глава Роспатента Юрий Зубов. Российский посол оценил потери иностранного бизнеса из-за санкций

"Для иностранцев российский рынок по прежнему интересен и с точки зрения защиты своих разработок, и для того, чтобы разработки продолжали работать. Но для некоторых крупных компаний санкционные ограничения накладывают отпечаток и они вынуждены свою работу поставить на паузу", — рассказал Зубов.

По его словам, за пришедший год в Роспатент подано почти 27 тысяч заявок на изобретения — из них 70% отечественные.

"Да, количество иностранных заявок не увеличилось, но по поддержанию (действия патентов — ред.) они находятся в стабильном состоянии", — заключил Зубов.