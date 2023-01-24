Иностранный бизнес продолжает поддерживать действие патентов в России
Глава Роспатента Зубов: иностранный бизнес продолжает поддерживать свои патенты в стране
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Иностранный бизнес, который из-за санкционного давления приостановил деятельность в России, тем не менее продолжает поддерживать действие своих патентов, рассказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" глава Роспатента Юрий Зубов.
"Для иностранцев российский рынок по прежнему интересен и с точки зрения защиты своих разработок, и для того, чтобы разработки продолжали работать. Но для некоторых крупных компаний санкционные ограничения накладывают отпечаток и они вынуждены свою работу поставить на паузу", — рассказал Зубов.
По его словам, за пришедший год в Роспатент подано почти 27 тысяч заявок на изобретения — из них 70% отечественные.
"Да, количество иностранных заявок не увеличилось, но по поддержанию (действия патентов — ред.) они находятся в стабильном состоянии", — заключил Зубов.