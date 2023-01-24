МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Сербская инвестиционная компания Hefestos Capital приобрела европейский актив "Трубной металлургической компании" — ТМК-Artrom (новое название Artrom Steel Tubes), в который входят два металлургических завода в Румынии, сообщает румынский портал Profit.ro. ФАС одобрила ходатайство о приобретении "Юга Сибири" от ГК "Благо"

"Мы рады сообщить, что приобрели 100% Artrom Steel Tubes, важнейшей промышленной группы в Румынии и одного из лидеров производства премиальных труб со специальными применениями в Европе…. Приобретение Artrom позволит нам предложить ему новую перспективу, и мы стремимся работать вместе с руководством компании, с командой специалистов, а также с румынскими властями, поставщиками и нашими клиентами по всему миру, чтобы и дальше развивать потенциал Artrom Steel Tubes", — цитирует издание слова соучредителя Hefestos Capital Милутина Николича.

По оценкам независимого эксперта в сфере промышленности и энергетики Леонида Хазанова, сумма сделки может варьироваться от 100 до 200 миллионов долларов. "В состав европейского дивизиона ТМК входят два металлургических завода в Румынии. Первый из них может выплавлять 450-500 тысяч тонн стали в год. Второй — выпускает из нее порядка 200 тысяч тонн бесшовных труб в год и продаёт их предприятиям машиностроения, энергетики и строительства. Также европейский дивизион имеет сбытовые офисы в Италии и Германии", — пояснил эксперт.

Согласно материалам ТМК, компания с декабря прошлого года перестала включать дочерние предприятия, находящиеся в Европе, в структуру группы. Помимо этих компаний, из списка аффилированных лиц были также исключены гендиректор и глава европейского дивизиона TMK-Artrom Адриан Попеску, глава TMK Italia Лука Зорзи и возглавляющий TMK Industrial Solutions Майкл Кристофер.

Дмитрий Пумпянский попал под санкции Евросоюза и Великобритании, после чего бизнесмен вышел из совета директоров ТМК, передав свою долю в компании менеджменту. Бизнесмен также попал под санкции США в августе прошлого года.

ТМК — один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. Объединяет предприятия, расположенные в России, Казахстане, Чехии, а также два научно-исследовательских центра в России.