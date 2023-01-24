МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ретейлер детских товаров, по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) продлила на текущий год добровольное обязательство по ограничению наценок на самые востребованные товары, сообщает ведомство. ФАС оштрафовала "ЕАптеку" за недостоверную рекламу приложения

"По предложению ФАС России "Детский мир" продлил добровольные обязательства об ограничении наценок на весь 2023 год. Наценки на 40 наиболее востребованных детских товаров ограничены на уровне не более 20%", — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет об отдельных позициях таких товаров, как детское питание (молочная продукция, каши, пюре); подгузники, пеленки, слюнявчики и салфетки; бутылочки, кружки и поильники; пустышки и прорезыватели; косметика для купания, ухода за кожей и за полостью рта ребенка, а также средства для стирки и мытья посуды.

По данным компании, эта продукция производится преимущественно в России, в связи с чем пользуется постоянным спросом у покупателей. Ритейлер гарантирует, что такой размер наценок на конкретные позиции будет действовать во всех розничных магазинах сети на территории страны.

В марте 2022 года ФАС на фоне поступивших обращений граждан запросила у компании данные, необходимые для анализа обоснованности роста цен.

Ретейлер в том же месяце объявил, что установил максимально доступные розничные цены на товары первой необходимости, включая детское питание, подгузники, а также детскую одежду и обувь. В общей сложности список товаров первой необходимости тогда включал около 90 артикулов из ассортимента магазина.

Позже, в июне, гендиректор компании Мария Давыдова заявила, что "Детский мир" к школьному сезону зафиксирует цены на несколько сотен товаров на уровне 2021 года.