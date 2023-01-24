МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. В "Почте России" не было новой утечки данных, злоумышленники выкладывают неактуальные данные с измененной датой создания записей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Почта России" увеличила скидки на почтовые отправления для экспортеров

"Наши специалисты информационной безопасности исследовали упомянутую в запросе базу данных. Злоумышленники продолжают выкладывать неактуальные данные с подменой даты создания записей. Это компиляция из других утечек информации", — рассказали в компании.

"Почта России" добавила, что после июльского инцидента провела полный аудит безопасности информационных систем, и "никаких утечек из них не было".

Ранее во вторник в Telegram-каналах появилась информация о том, что в открытый доступ попал второй фрагмент базы данных, содержащей сведения о клиентах "Почты России".

"Почта России" в конце июля подтвердила частичную утечку данных пользователей у своего подрядчика. Однако, как отмечала компания, банковские данные клиентов не пострадали, а у взломщиков нет доступа к другим записям.