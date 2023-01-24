МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы продлил на полгода процедуру конкурсного производства в "Открытие Холдинге", следует из информации в картотеке арбитражных дел. Михаил Алексеев стал председателем правления банка "Открытие"

Следующее заседание, на котором рассмотрят отчет конкурсного управляющего Марии Булатовой, назначено на 24 июля.

Начальную процедуру банкротства — наблюдение — суд ввел в ноябре 2021 года по собственному заявлению компании. В июле суд признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство. В решении о банкротстве "Открытие Холдинга" говорилось, что Булатова как временный управляющий выявила признаки преднамеренного банкротства, поскольку было "выявлено значительное количество сделок, совершенных с имуществом и активами организации, которые в совокупности привели к возникновению неплатежеспособности и недостаточности имущества должника".

В решении также уточнялось, что неисполненные обязательства "Открытие Холдинга", включенные в реестр требований кредиторов, на тот момент превышали 920 миллиардов рублей. Суды в РФ еще не рассматривали дела о банкротстве должников с таким большим размером неисполненных обязательств.

Основные кредиторы "Открытие Холдинга" – представитель владельцев облигаций "Вега-Инвест" с требованиями в реестре на 318,7 миллиарда рублей, банк "Открытие" (292,5 миллиарда), банк "Траст" (289,3 миллиарда), банк ВТБ (13,6 миллиарда рублей). В сентябре "Траст" предъявил к "Открытие Холдингу" требование еще на сумму около 107,4 миллиарда рублей, но оно пока не рассмотрено.

"Открытие Холдинг" (ранее – финансовая корпорация "Открытие") предоставлял банковские, инвестиционно-банковские, брокерские услуги и услуги управления активами, бывший основной акционер банка "Открытие". Банк России в 2017 году взял банк "Открытие" на санацию, став его основным собственником. В декабре 2022 года ЦБ продал "Открытие" банку ВТБ за 340 миллиардов рублей.