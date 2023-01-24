МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Noventiq, международное подразделение российской компании из сферы информационной безопасности Softline, планирует перерегистрироваться с Кипра на Каймановы острова, соответствующее заявление опубликовано на сайте компании. ФНС включила Канаду и Каймановы острова в "черный список"

"Noventiq, зарегистрированный на Кипре глобальный поставщик решений и услуг в области цифровой трансформации и кибербезопасности со штаб-квартирой в Лондоне и операциями почти в 60 странах, объявляет о намерении провести редомициляцию компании с Кипра на Каймановы острова. Сделка обусловлена принятием решений держателями ценных бумаг Noventiq на общем собрании. Совет директоров считает, что редомициляция лучше всего отвечает интересам компании", — говорится в сообщении.

В компании полагают, что стоимость ее глобальных депозитарных расписок (ГДР), котирующихся на Лондонской фондовой бирже, не отражает стоимости группы Noventiq в целом и что объем торгов ГДР Noventiq на ней остается очень ограниченным. В целях обеспечения повышения ликвидности ценных бумаг компания рассматривает разные варианты, в частности — размещение их на фондовой бирже США.

"Ряд публичных компаний, зарегистрированных на бирже в США, имеют домицилий на Каймановых островах, поэтому совет директоров считает разумным провести редомициляцию сейчас, чтобы обеспечить своевременное завершение любой будущей корпоративной сделки, которую будет проводить Noventiq, и привести структуру компании в соответствие с ожиданиями международных инвесторов", — отмечается в сообщении.

Как утверждают в компании, после того, как произошло разделение бизнеса Softline на российское и международное подразделения, преимущества, связанные с Кипром, стали менее значимыми для группы Noventiq. Поэтому перерегистрация является "естественным и позитивным следующим шагом" после завершения сделки и способствует развитию Noventiq как ведущего мирового поставщика услуг в области цифровой трансформации и кибербезопасности.

Перерегистрация не окажет существенного влияния на деятельность Noventiq или держателей ее ценных бумаг, считают в компании. Ожидается, что она завершится в июне этого года при условии получения необходимых разрешений от компетентных органов Кипра и Каймановых островов.