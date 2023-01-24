МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Новым руководителем Кольского дивизиона "Норильского никеля" назначен заместитель директора Заполярного филиала компании Александр Леонов, говорится в сообщении компании. Кандидат на пост главы ЦБ Японии будет объявлен в феврале

"Кольский дивизион "Норникеля" возглавил Александр Леонов. В качестве вице-президента – руководителя Кольского дивизиона Леонов сосредоточится на ключевых инвестпроектах КГМК", — сказано в сообщении.

Перед топ-менеджером будет стоять несколько стратегических задач: контроль и улучшение качества никелевой продукции, обновление ассортимента продуктов компании с опорой на актуальные тренды и повышение производительности и безопасности горных работ.

Новый глава Кольской ГМК начинал рабочим на Медном заводе, дошел до позиции директора, а в январе 2022 года получил должность заместителя директора Заполярного филиала по устойчивому развитию и экологии.

"Кольский дивизион играет стратегическую роль в выпуске современной, востребованной потребителями продукции, в том числе для аккумуляторной отрасли. Массовый переход на электротранспорт определяет динамику спроса на наши металлы и усиливает роль мончегорского промышленного узла. Его эффективность и слаженная работа команды – важное условие развития компании", — приводятся в сообщении слова президента "Норникеля" Владимира Потанина.

Отмечается, что прежний глава Кольской ГМК Евгений Борзенко продолжит работу в "Норникеле" и будет отвечать за развитие технологий никелевой рафинировки, анализ потенциальных направлений интеграции с производствами более глубоких переделов.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).