МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Уход ряда зарубежных производителей алкоголя с российского рынка привел к тому, что освободились ниши, и "водочные" мощности были задействованы для производства более маржинальной продукции, также наблюдается и тренд на смещение интереса в стране в сторону других спиртных напитков, рассказал РИА Новости источник в отрасли. СМИ рассказали об успешном импортозамещении элитного алкоголя

Ранее во вторник газета "Коммерсант" написала, ссылаясь на данные участников рынка, что на фоне общего увеличения объема выпуска водки в России у части крупнейших игроков отмечается замедление темпов роста. Уточнялось, что во многом это связано с санкциями западных стран на ввоз водки из РФ в связи с ситуацией на Украине.

"В течение года многие производители расширяли ассортимент, осваивали новые ниши взамен ушедших иностранных брендов. "Водочные" мощности были задействованы для выпуска другой, куда более маржинальной, продукции", — заявил источник.

Собеседник агентства также отметил, что в стране есть долгоиграющий тренд на снижение потребления водки в пользу других категорий, а также подтвердил, что для отечественной продукции были закрыты многие экспортные рынки. Все это, а также ряд других факторов, привело к замедлению темпов роста, заключил источник.

Согласно данным Росалкогольрегулирования, объем розничных продаж водки в России в 2022 году вырос на 5,9% в сравнении с показателями за 2021 год, до 76,2 миллиона декалитров (дал), а производство — почти на 4%, до 84,056 миллиона дал. При этом один из ведущих производителей алкоголя в России "Белуга Групп" отчитался, что компания продемонстрировала уверенную позитивную динамику в 2022 году "в условиях нестабильности и неопределенности". За отчетный период общие отгрузки группы достигли 16,8 миллиона декалитров, превысив прошлогодний рекордный показатель на 6,8%.

В течение 2022 года ряд крупнейших мировых производителей алкоголя, в том числе Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell"s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar"s, William Lawson"s), приостановили продажи своей продукции в России либо объявили об уходе из страны.