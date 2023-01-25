МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Московский экспортным центром (МЭЦ) профинансирует в 2023 году 22 бизнес-миссии для столичных предпринимателей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Власти Москвы оказали финансовую помощь 100 компаниям-экспортерам

"Московские предприниматели могут представить свои товары и услуги покупателям за рубежом на бизнес-миссиях, организованных Московским экспортным центром (МЭЦ). В 2023 году планируется провести 22 мероприятия в различных форматах. Компании города могут присоединиться как в выездным бизнес-миссиям, так и к реверсным (деловые переговоры с зарубежными партнерами в Москве). Кроме того, состоятся онлайн-мероприятия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что производители пищевых товаров, электрического оборудования, текстильной и косметической продукции, ИТ-разработчики, а также компании медицинской, анимационной, строительной и других отраслей смогут представить продукцию зарубежным покупателям при поддержке города. Московский экспортный центр будет финансировать всю деловую составляющую мероприятий, включая организацию встреч, услуги переводчиков и другие траты.

"В течение года деловые встречи для столичных компаний будут организованы в странах Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и в других регионах. Также в 2023 году продолжится работа по расширению географии проведения переговоров. В частности, впервые предпринимателей пригласят к участию в бизнес-миссиях с партнерами из ЮАР, Иордании, Бразилии, Таиланда, Монголии и Кувейта", — приводятся в сообщении слова руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Он также уточнил, что всего с 2019 года МЭЦ организовал 78 бизнес-миссий, в которых приняли участие около 1,5 тысячи столичных предпринимателей. В результате многие предприятия города смогли организовать продажи за рубежом или расширить географию сбыта.