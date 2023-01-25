МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") рассматривает Казахстан как потенциальную страну для перерегистрации бизнеса из британского офшора на острове Джерси, следует из сообщения компания. Noventiq планирует перерегистрироваться на Каймановы острова

"Компания оценила возможность потенциального изменения страны регистрации материнской структуры Polymetal International plc (редомициляция) на дружественную юрисдикцию, что потенциально разблокирует возможность совершать дальнейшие корпоративные действия. Основываясь на первоначальном анализе, компания считает, что Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), финансовый хаб в Астане (Республика Казахстан), является предпочтительной юрисдикцией", — говорится в сообщении.

Сейчас Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") зарегистрирована на острове Джерси.

Компания "Полиметалл" — один из лидеров по добыче драгоценных металлов с активами в России и Казахстане, владеет 10 действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития. Входит в топ-10 золотодобывающих компаний мира.

Акции компании торгуются на Лондонской и Московской фондовых биржах, а также на бирже Международного финансового центра "Астана" — Astana International Exchange (Казахстан).