Индонезия обяжет экспортеров хранить валютную выручку в Центробанке
Министр экономики Индонезии: экспортеры будут хранить валютную выручку в ЦБ три месяца
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Власти Индонезии намерены обязать экспортеров хранить свои валютные доходы в местном Центробанке в течение трех месяцев, сообщил в среду министр экономики страны Эйрлангга Хартарто.
"Экспортеры очень помогут Индонезии тем, что будут хранить свою валютную выручку в банке три месяца. Между тем, экспорт Индонезии резко вырос за последние 32 месяца, так что торговый баланс имеет большой профицит", — заявил министр, слова которого приводит местный портал Detik.
Хартарто добавил, что "из-за полной неопределенности все страны сейчас борются за доллары США". По его словам, Индонезия должна использовать возросший экспорт, чтобы ввести как можно больше долларов в национальный банк.
Ранее в январе Хартарто заявил, что Индонезия рассматривает возможность установления минимального периода хранения валютных доходов экспортеров на специальных счетах в Центробанке.
Индонезия является крупнейшим в мире экспортером угля и пальмового масла. Страна также экспортирует значительное количество никеля, олова, меди и каучука.