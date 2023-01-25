МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Власти Индонезии намерены обязать экспортеров хранить свои валютные доходы в местном Центробанке в течение трех месяцев, сообщил в среду министр экономики страны Эйрлангга Хартарто. Евросоюз ввел пошлины на индонезийские продукты из пальмового масла

"Экспортеры очень помогут Индонезии тем, что будут хранить свою валютную выручку в банке три месяца. Между тем, экспорт Индонезии резко вырос за последние 32 месяца, так что торговый баланс имеет большой профицит", — заявил министр, слова которого приводит местный портал Detik.

Хартарто добавил, что "из-за полной неопределенности все страны сейчас борются за доллары США". По его словам, Индонезия должна использовать возросший экспорт, чтобы ввести как можно больше долларов в национальный банк.

Ранее в январе Хартарто заявил, что Индонезия рассматривает возможность установления минимального периода хранения валютных доходов экспортеров на специальных счетах в Центробанке.

Индонезия является крупнейшим в мире экспортером угля и пальмового масла. Страна также экспортирует значительное количество никеля, олова, меди и каучука.