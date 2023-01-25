Глава "Метеор Лифт" Майоров: лифты "Отис" в России выпустят под брендом "Метеор" 27 января
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв — ПРАЙМ. Многопрофильный холдинг S8 Capital, купивший все активы американского производителя лифтов Otis Elevator Company в России, начнет с 27 января выпускать продукцию под маркой "Метеор", отказавшись от прежнего бренда "Отис", рассказал журналистам генеральный директор "Метеор Лифт" (бывший "Отис Лифт") Игорь Майоров.
По его словам, юрлицо, занимающееся производством лифтов, было фактически переименовало 23 декабря 2022 года. "Подразделения московского региона АО "МОС ОТИС" и ЗАО "Щербинка ОТИС Лифт" находятся в процессе переименования", — уточнил он.
Как отметил директор по стратегическому маркетингу "Метеор Лифт" Денис Дрягин, разработка новой торговой марки шла на протяжении шести месяцев и из 400 названий, предложенных на начальном этапе сотрудниками предприятия, в финал вышло 20 вариантов.
В настоящее время на заводе "Метеор Лифт" в Петербурге выпускается три вида лифтов: модель 2000R (переименована в Meteor Classic), модель Gen2 (Meteor Evo) и модель повышенной грузоподъемности Gen2 Extended Duty (Meteor Evo Grand).
Производственная мощность бывшего завода "Отис" в Петербурге составляет до 10 тысяч лифтов в год, производственная мощность предприятия в подмосковной Щербинке, где выпускают лебедки, — до 14 тысяч единиц продукции в год. На предприятиях бывшего "Отис" работают около 2 тысяч человек.
В июле 2022 года было объявлено, что Otis продает свои российские активы холдингу S8 Capital Армена Саркисяна (компания развивает IT-решения в финсекторе, ритейле, телекоммуникациях, электронной коммерции и медиа, владеет распространителем гослотерей "Столото").
https://1prime.ru/business/20230125/839582014.html