С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв — ПРАЙМ. Многопрофильный холдинг S8 Capital, купивший все активы американского производителя лифтов Otis Elevator Company в России, начнет с 27 января выпускать продукцию под маркой "Метеор", отказавшись от прежнего бренда "Отис", рассказал журналистам генеральный директор "Метеор Лифт" (бывший "Отис Лифт") Игорь Майоров. Бывшие рестораны McDonald's возобновляют работу в Казахстане без бренда

По его словам, юрлицо, занимающееся производством лифтов, было фактически переименовало 23 декабря 2022 года. "Подразделения московского региона АО "МОС ОТИС" и ЗАО "Щербинка ОТИС Лифт" находятся в процессе переименования", — уточнил он.

Как отметил директор по стратегическому маркетингу "Метеор Лифт" Денис Дрягин, разработка новой торговой марки шла на протяжении шести месяцев и из 400 названий, предложенных на начальном этапе сотрудниками предприятия, в финал вышло 20 вариантов.

В настоящее время на заводе "Метеор Лифт" в Петербурге выпускается три вида лифтов: модель 2000R (переименована в Meteor Classic), модель Gen2 (Meteor Evo) и модель повышенной грузоподъемности Gen2 Extended Duty (Meteor Evo Grand).

Производственная мощность бывшего завода "Отис" в Петербурге составляет до 10 тысяч лифтов в год, производственная мощность предприятия в подмосковной Щербинке, где выпускают лебедки, — до 14 тысяч единиц продукции в год. На предприятиях бывшего "Отис" работают около 2 тысяч человек.

В июле 2022 года было объявлено, что Otis продает свои российские активы холдингу S8 Capital Армена Саркисяна (компания развивает IT-решения в финсекторе, ритейле, телекоммуникациях, электронной коммерции и медиа, владеет распространителем гослотерей "Столото").