МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Экс-системный администратор критически важной для экономики России компании "Криогенмаш" получил условный срок за заражение серверов фирмы и попытку наладить там майнинг криптовалюты, сообщает в среду УФСБ по Москве и Московской области. Замглавы Минфина заявил о разногласиях по законопроекту о майнинге

"Пресечена противоправная деятельность гражданина России Гарипова В.Т., который осуществил несанкционированное вмешательство в деятельность объекта критической информационной инфраструктуры ПАО "Криогенмаш", — сказано в сообщении.

Будучи системным администратором предприятия, он скопировал данные учетных записей сотрудников, а после увольнения с помощью этих сведений установил на сервера "Криогенмаша" "вредоносное ПО и попытался организовать преступную схему майнинга криптовалюты".

"Приговором Балашихинского городского суда Московской области Гарипов В.Т. признан виновным по части 1 статьи 274.1 УК России "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ", с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на два года и штрафа в 500 тысяч рублей", — добавляется в сообщении.

Однако ввиду "положительной характеристики личности и учитывая неблагополучные семейные обстоятельства" суд постановил назначить наказание условным. Когда именно было вынесено решение суда, не раскрывается, но приговор вступил в законную силу — то есть прошло как минимум 10 дней, если приговор не обжаловался.

Согласно сайту предприятия, "Криогенмаш" — крупнейшая компания в России по производству технологий и оборудования для разделения воздуха, по снабжению техническими газами и разработке комплексных решений в области СПГ. На оборудовании, изготовленном "Криогенмашем", выпускается около 70% годового объема производства технических газов в России, заявляют на сайте.