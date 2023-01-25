МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Дмитрий Щеголев назначен генеральным директором ООО "Газпром добыча Надым", сообщила компания "Газпром". Кандидат на пост главы ЦБ Японии будет объявлен в феврале

"Дмитрий Щеголев назначен генеральным директором ООО "Газпром добыча Надым". В структуре "Газпрома" работает около 25 лет", — говорится в сообщении на телеграм-канале "Газпрома".

В компании отметили, что Щеголев прошел путь от машиниста технологических компрессоров ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" до главного инженера — первого заместителя генерального директора ООО "Газпром добыча Надым".