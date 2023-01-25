ПЕКИН, 25 янв — ПРАЙМ. Китай уведомил российскую сторону об отмене ограничительных мер в порту города Далянь провинции Ляонин и возобновлении импорта продукции через порт в нормальном режиме, который действовал до начала пандемии, сообщает в среду торговое представительство России в Китае. СМИ: Китай стал лидером в рейтинге крупнейших экономик мира в 2022 году

"Канцелярия иностранных дел Народного правительства города Далянь уведомила торгпредство России в Китае, что все связанные с COVID-19 ограничительные меры в порту Далянь отменены и что импорт продукции теперь осуществляется в нормальном режиме, который действовал до начала эпидемии", — говорится в заявлении в официальном телеграм-канале торгпредства РФ в Пекине.

Отмечается, что "в том числе продукцию "холодовой цепи" больше не требуется отправлять на временное хранение в строго определенные холодильные склады в "точках входа" в страну, также не нужны сертификаты о тестировании на нуклеиновые кислоты и дезинфекции при перевозке и реализации соответствующей продукции".

"Управление по контролю и регулированию рынка города Циндао тоже объявило об отмене правила "трех сертификатов" для продукции "холодовой цепи", — указано в сообщении.