МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который упрощает строительство и эксплуатацию торговых объектов на территории товариществ садоводов и огородников. Названы магазинные уловки, которые "тянут" из покупателя деньги

С законодательной инициативой выступили сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Самокиш ("Единая Россия"). Они обратили внимание, что в настоящее время существует проблема строительства и эксплуатации на территории товариществ торговых точек шаговой доступности, обеспечивающих садоводов товарами и услугами первой необходимости.

В связи с этим документ устанавливает, что решения о передаче в пользование третьим лицам недвижимого имущества общего пользования, а также определение условий его использования относятся к компетенции общего собрания членов садово-огороднических товариществ.

Это позволит решить в том числе вопросы размещения торговых объектов, считают Кутепов и Самокиш.