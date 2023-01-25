ДУШАНБЕ, 25 января — ПРАЙМ. В Таджикистане на данный момент действуют 330 предприятий с участием российского капитала, что на 10% больше, чем в 2021 году, сообщил РИА Новости торговый представитель РФ в Душанбе Евгений Кореньков. Агентство по экспорту Таджикистана создаст базу в Санкт-Петербурге

"В Таджикистане сейчас действуют 330 предприятий с участием российского капитала, по сравнению с 2021 годом их количество увеличилось на 10%. Среди них пришедшие в конце 2022 года на рынок страны компании, специализирующиеся на доставке сборных грузов, оказании медицинских услуг, услуг связи и общественного питания, производстве текстиля", — сказал он.

Кореньков сообщил, что в конце 2022 года впервые за три года состоялось заседание российско-таджикского Делового совета, в ходе которого поднят вопрос создания в Таджикистане транспортно-логистического центра, который обеспечит хранение, сортировку, складскую логистику продуктов импорта-экспорта двух стран.

"Кроме того, предусмотрено микрокредитование таджикских покупателей российской продукции. Сегодня Торгпредство совместно с российскими компаниями активно прорабатывает четыре перспективных инвестиционных проекта: переработка фруктов для добавки в кондитерские изделия, обувная фабрика на севере Таджикистана в городе Худжанде, крупная узловая сборка в одной из Свободных экономических зон Таджикистана и Центр с ускорителями электронов для фитосанитарной обработки", — сказал Кореньков.

Он добавил, что в конце ноября Евразийский банк развития презентовал в Душанбе пятилетнюю Стратегию по Таджикистану, где внимание сфокусировано на проектах в области продовольственной безопасности и создании оптово-распределительных центров, которые ЕАБР готов финансировать.