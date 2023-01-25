С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв — ПРАЙМ. Компания "Метеор Лифт", созданная на основе российских активов американского производителя лифтов Otis Elevator Company и входящая в многопрофильный холдинг S8 Capital, договорилась о сотрудничестве с китайской Xizi Elevator по поставкам эскалаторов, траволаторов и высокоскоростных лифтов для небоскребов, рассказал журналистам управляющий директор S8 Capital Торстен Шуберт. S8 Capital начнет выпускать лифты "Отис" в России под новым брендом

По его словам, первые контракты уже заключены. "Договором также предусмотрен инжиниринг – использование компонентов, в том числе критичных при производстве и техническом обслуживании лифтов на заводе в Санкт-Петербурге, и сертификация готовой продукции Xizi Elevator и узлов безопасности. Технический персонал "Метеор Лифт" в соответствии с международными стандартами пройдет обучение у производителя вертикального транспорта Xizi", — уточнил Шуберт.

В свою очередь гендиректор "Метеор Лифт" Игорь Майоров уточнил, что компания надеется занять существенную долю рынка по поставкам эскалаторов и траволаторов для торговых центров, когда через несколько лет возникнет потребность в замене этого оборудования после завершения срока эксплуатации эскалаторов и траволаторов европейского производства.

"Пока нам трудно оценить объем спроса в этом сегменте, в отличие от спроса в сегменте высокоскоростных лифтов, где переговорный портфель более-менее понятен в Москве, Екатеринбурге и других городах с активным строительством", — сказал он.