ГД одобрила в первом чтении финподдержку субъектов МСП — производителей упакованной воды
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) — производителям упакованной воды получать финансовую поддержку на региональном и муниципальном уровне.
Документ, внесенный группой депутатов из фракций "Единая Россия", "Новые люди", КПРФ и "Справедливая Россия – За правду", расширяет категории субъектов МСП, которые могут претендовать на получение финансовой поддержки в регионах.
Сейчас финансовая поддержка может предоставляться малому и среднему бизнесу из региональных и местных бюджетов в виде субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий. Однако ее нельзя оказывать субъектам МСП, осуществляющим добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных, если иное не предусмотрено правительством РФ.
При этом вода в соответствии с критериями, установленными кабмином, не отнесена к общераспространенным полезным ископаемым. Таким образом, малые и средние компании — производители упакованной воды не могут получать финансовую поддержку. Это препятствует развитию предпринимательской деятельности в данной отрасли, считают разработчики.
Профильный комитет Госдумы по МСП намерен при доработке законопроекта ко второму чтению уточнить его редакцию, чтобы финансовая поддержка оказывалась субъектам МСП – производителям упакованной питьевой воды, в том числе минеральной.
Комитет обращает внимание, что согласно положениям закона "О недрах", добыча воды может осуществляться как для питьевого, так и для технического водоснабжения. А в техрегламенте Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду", используется категория "питьевая вода". Чтобы исключить разнообразное толкование предлагаемого изменения, комитет считает целесообразным использовать в законопроекте термин "питьевая вода".
https://1prime.ru/business/20230125/839584501.html