МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) — производителям упакованной воды получать финансовую поддержку на региональном и муниципальном уровне. ГД одобрила упрощение строительства торговых точек в садовых товариществах

Документ, внесенный группой депутатов из фракций "Единая Россия", "Новые люди", КПРФ и "Справедливая Россия – За правду", расширяет категории субъектов МСП, которые могут претендовать на получение финансовой поддержки в регионах.

Сейчас финансовая поддержка может предоставляться малому и среднему бизнесу из региональных и местных бюджетов в виде субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий. Однако ее нельзя оказывать субъектам МСП, осуществляющим добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных, если иное не предусмотрено правительством РФ.

При этом вода в соответствии с критериями, установленными кабмином, не отнесена к общераспространенным полезным ископаемым. Таким образом, малые и средние компании — производители упакованной воды не могут получать финансовую поддержку. Это препятствует развитию предпринимательской деятельности в данной отрасли, считают разработчики. ГД позволила участникам финрынка передоверять право электронной подписи

Профильный комитет Госдумы по МСП намерен при доработке законопроекта ко второму чтению уточнить его редакцию, чтобы финансовая поддержка оказывалась субъектам МСП – производителям упакованной питьевой воды, в том числе минеральной.

Комитет обращает внимание, что согласно положениям закона "О недрах", добыча воды может осуществляться как для питьевого, так и для технического водоснабжения. А в техрегламенте Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду", используется категория "питьевая вода". Чтобы исключить разнообразное толкование предлагаемого изменения, комитет считает целесообразным использовать в законопроекте термин "питьевая вода".