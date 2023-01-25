С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв — ПРАЙМ. Компания "Метеор Лифт", созданная на основе российских активов американского производителя лифтов Otis Elevator Company и входящая в многопрофильный холдинг S8 Capital, намерена увеличить свою долю на рынке вертикального и горизонтального транспорта в РФ с 19% до 32%, рассказал журналистам управляющий директор S8 Capital Торнстен Шуберт. "Метеор Лифт" и китайская Xizi будут сотрудничать по поставкам эскалаторов

Генеральный директор "Метеор Лифт" Игорь Майоров в свою очередь напомнил, что по итогам 2021 года объем выручки "Отис Лифт" составил 21 миллиард рублей. Количество произведенной продукции в 2021 году компания не раскрывает, при этом в 2020 году на производственной площадке в Петербурге компания выпустила 8,4 тысячи лифтов.

Майоров подчеркнул, что для оценки работы "Метеор Лифт" показатели 2022 года являются нереферентными, поскольку после объявления Otis о намерении уйти из России производства компании простаивали до августа, занимаясь только ранее полученными заказами.

"В целом действующая площадка в Петербурге позволяет производить на максимуме 10 тысяч лифтов в год, при этом существует потенциал для увеличения выпуска продукции до 15 тысяч лифтов в год", — отметил Майоров. По его словам, есть вполне конкретные планы по закупке новых производственных линий в Китае.

Кроме того, добавил Шуберт, "Метеор Лифт" создала собственный R&D-центр, задачей которого является еще большая локализация производства лифтов, выпуск безредукторных лебедок, плат управления, разработка российского частотного преобразователя и обратный инжиниринг в сотрудничестве с зарубежными партнерами. В настоящее время степень локализации на заводе "Метеор Лифт" в Петербурге оценивается от 75% до 90%. Локализация производства лебедок в подмосковной Щербинке составляет 100%.

Майоров пояснил, что свою долю на рынке "Метеор Лифт" планирует увеличить прежде всего за счет госсектора, в том числе программ замены лифтов при капремонте, с которыми раньше компания почти не работала. "Мы надеемся, что доля таких заказов в нашем портфеле достигнет 40%", — сказал гендиректор "Метеор Лифт".