МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Правительство продолжает оптимизировать процессы в сфере разрешительной деятельности для бизнеса, в 2022 году срок получения разрешений и лицензий для предпринимательской деятельности сократился вдвое, заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко. Иностранный бизнес продолжает поддерживать действие патентов в России

"Ежегодно в России выдается более 1 миллиона разного рода разрешений. Наша основная задача упростить процедуру получения разрешений, сделать ее удобной, быстрой и прозрачной", — сказал Григоренко на совещании по вопросу оптимизации разрешительной деятельности в Координационном центре правительства РФ.

"Срок получения лицензий и разрешений в среднем сократился ровно в два раза в прошлом году, с 35 до 17 дней", — добавил он.

По его словам, благодаря цифровизации, сократилось в два раза и количество документов, необходимых для получения лицензий и разрешений. "На сегодняшний день в среднем необходимо четыре документа для получения соответствующих лицензий и разрешений", — подчеркнул он.

"Ежегодная экономия бизнеса от этой работы составляет 7 миллиардов рублей", — заметил Григоренко.

"По поручению президента в нынешнем году работа по совершенствованию лицензионно-разрешительной деятельности будет продолжена. В планах вывести на портал Госуслуг 181 разрешение. Это наш план", – заключил Григоренко.