МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Мобильный оператор "Мегафон" приобрел у структур холдинга USM российского разработчика программного обеспечения (ПО) для банков и финансовых организаций "ИнПлат" для усиления направления финансовых технологий, сделка была закрыта в январе, сообщил "Мегафон". "Мегафон" выпустил собственный бренд кнопочных телефонов

"Мегафон" завершил сделку по покупке компании "ИнПлат" — ключевого игрока на рынке мобильной коммерции. Сделка позволит оператору усилить финтех-направление и предложить абонентам новые удобные сервисы. "Мегафон" приобрел 100% компании у структур USM за денежные средства, сделка закрыта в январе", — говорится в сообщении.

Компания "ИнПлат" была основана в 2010 году, работает на российском финтех-рынке более 12 лет. Основное направление деятельности — разработка IT-решений для банков и операторов связи, кроме того, компания также предоставляет услуги малому и среднему бизнесу по приему онлайн-платежей.

Партнерами компании являются социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте", мобильные операторы "Билайн", МТС и Tele2, сервис объявлений "Авито", а также онлайн-кинотеатр "Окко" и один из крупнейших провайдеров платежных сервисов Qiwi.

"С уходом с российского рынка платежных инструментов зарубежных производителей потребность в удобных средствах онлайн-платежей возросла. Наличие сильной экспертной команды и разработок "ИнПлат" в периметре "Мегафона" позволит нам предлагать абонентам удобные способы оплаты связи и сторонних сервисов", — прокомментировал директор по стратегии и развитию бизнеса оператора Александр Соболев.