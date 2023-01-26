МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Миллион рублей на развитие стартапа в текущем году выделят 1,5 тысячи студентам, на 500 больше, чем в прошлом году, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. ВЭБ и "Сколково" запускают платформу для финансирования стартапов

"В этом году финансирование в 1 миллион рублей на реализацию своих разработок получат 1,5 тысячи студентов, что на 500 больше, чем в 2022 году. В планах – усиление поддержки молодежи: в 2024 году гранты уже смогут получить 2 тысячи учащихся, к концу 2030 года – до 30 тысяч", — приводит Минобрнауки слова зампредседателя правительства.

Пресс-служба ведомства уточнила, что гранты вручаются в рамках программы "Студенческий стартап" по направлениям цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии. Заявки принимаются до 3 апреля 2023 года. В министерстве подчеркнули, что победители конкурса должны будут зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и создать сайт стартапа.

По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, программа в 2022 году позволила тысяче студентов получить господдержку.