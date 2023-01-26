МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Катар ведет переговоры с французской энергетической компанией TotalEnergies о приобретении доли в ее проектах в Ираке, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. TotalEnergies проинвестирует бразильский нефтяной проект Lapa South-West

"Катар ведет переговоры о приобретении доли в кластере энергетических проектов стоимостью 27 миллиардов долларов французской компании TotalEnergies в Ираке… QatarEnergy планирует приобрести долю примерно в 30% в проекте", — говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, многие международные компании пытаются выйти из своих проектов в Ираке в связи с низким уровнем прибыли из-за соглашений о разделе доходов.

В сентябре 2021 года TotalEnergies и правительство Ирака заключили соглашение о реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие нефтяных и газовых месторождений в стране, на сумму 27 миллиардов долларов. Отмечалось, что целью соглашения является увеличение производственных мощностей по добыче нефти, обеспечение стабильности в сфере электроэнергии.

Французская TotalEnergies — одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает более чем в 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке.