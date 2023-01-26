МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску владельца ТРК "Остров мечты"— ООО "Парк развлечений" — взыскал более 215 миллионов рублей с российского подразделения шведской торговой компании H&M — ООО "Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц". Ретейлер H&M предъявил иск владельцу "Острова мечты"

Согласно опубликованной резолютивной части решения суда, последний обязал ответчика выплатить около 150 миллионов рублей неосновательного обогащения и более 65 миллионов рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

Ранее три судебные инстанции удовлетворили иск "Парка развлечений" о выселении ритейлера из помещений в "Острове мечты", взыскав с арендатора около 538 миллионов рублей неосновательного обогащения, возникшего из-за того, что он не выплачивал арендную плату.

В рамках того дела ответчика также обязали уплатить судебную неустойку на случай неисполнения вступившего в силу решения суда о передаче помещения – он должен выплачивать по 1 миллиону рублей за каждый день просрочки. В деле по иску на 215 миллионов рублей истец тоже просил установить аналогичный астрент, но суд это требование отклонил. Суд продлил конкурсное производство в "Открытие Холдинге"

Арбитражный суд Москвы в марте приступит к рассмотрению еще одного спора между сторонами – на этот раз ООО "Эйч энд Эм" требует около 48 миллионов рублей от владельца "Острова мечты". Основания иска пока не известны.

Парк развлечений и торговый центр "Остров мечты" на юге Москвы были открыты в 2020 году группой "Регионы", принадлежащей сыновьям депутата Госдумы Зелимхана Муцоева, а также его брату Амирхану Мори. Ритейлер H&M занимал в ТРК помещения общей площадью более 2,3 тысячи квадратных метров. Стороны в 2019 году подписали предварительный договор аренды и договорились не позднее 2023 года заключить полноценный договор, но не успели этого сделать до объявления шведского ритейлера о приостановке работы в России.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,7 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников — около 107 тысяч человек. В начале марта ритейлер приостановил все продажи в России.