МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство от управляющий компании "Агрокапитал" (входит в группу "Рост") о приобретении компании "Экопродукт", которая специализируется на производстве заготовок, в том числе из ягод и грибов, сообщает ведомство. ФАС не выявила роста цен на авиабилеты на рейсы по России в эконом-классе

"ФАС России удовлетворила ходатайство "УК Агрокапитал" о приобретении "Экопродукта", — говорится в сообщении.

По мнению ФАС, хотя ГК "Рост" является лидером на рынке овощей защищенного грунта в России, сделка не приведет к ограничению конкуренции.