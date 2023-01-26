МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Число самозанятых граждан в Москве превысило 1,2 миллиона, самыми популярными видами деятельности стали перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, маркетинг и строительство, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Инвесторы построят в Москве 13 офисных центров

"Количество плательщиков налога на профессиональный доход в столице на 1 декабря 2022 года превысило 1,2 миллиона человек — это почти пятая часть от общего числа самозанятых, зарегистрированных в России", — рассказал Ефимов, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра отметил, что режим "Налог на профессиональный доход" остается популярным у жителей Москвы. За 11 месяцев 2022 года число самозанятых в городе увеличилось на 340 тысяч человек. В январе — ноябре горожане с таким статусом заработали почти 240 миллиардов рублей. При этом суммарный доход самозанятых с начала 2019 года, когда в столице ввели этот налоговый режим, к 1 декабря 2022-го достиг 556 миллиардов рублей.

Ефимов уточнил, что наиболее популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, стали пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство.

Как отметила руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева, в ноябре прирост числа плательщиков налога на профессиональный доход в столице составил 35,5 тысячи человек. "Ростех" построит в Москве комплекс по выпуску компонентов авиадвигателей

"Это рекордное количество с января 2022 года. За январь — ноябрь самозанятые перечислили в бюджет Москвы 6,5 миллиарда рублей — почти на 40% больше, чем за весь 2021 год. Всего с начала действия налогового режима в столичный бюджет поступило 13 миллиардов рублей", — сказала Багреева.

По словам первого заместителя руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александры Александровой, отмечается рост интереса молодых людей до 35 лет к работе на себя.

"За 11 месяцев прошлого года самозанятость, ИП или ООО зарегистрировали в 1,5 раза больше молодых людей, чем за аналогичный период 2021-го. Чаще всего самозанятые выбирают электронную торговлю и работу с маркетплейсами", — добавила Александрова.