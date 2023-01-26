МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Управление по финансовым рынкам Франции (AMF) решило приостановить сделку правительства по полноценному поглощению электроэнергетического гиганта EDF до тех пор, пока парижский суд не вынесет решение по иску миноритарных акционеров, оспоривших эту сделку. EDF сегодня подтвердила эту информацию. Французам объяснили, как санкции против России вернутся к Западу бумерангом

Французское правительство, планирующее полностью национализировать увязшего в долгах оператора АЭС, в прошлую пятницу объявило, что контролирует примерно 93% голосующих прав EDF, что дает ему право начать процедуру выкупа долей миноритариев. Позднее правительство заявило, что не будет выкупать эти доли до решения суда.

EDF сегодня подтвердило это решение в пресс-релизе, отметив, что в среду она приняла решение не завершать выкуп до решения суда, ожидающегося ко 2 мая.

По словам компании, правительство обязалось продолжить выкуп миноритарных долей в случае утверждения сделки судом, а в случае ее отмены — вернуть уже купленные ценные бумаги акционерам.

"В случае, если правительство Франции решит открыть измененную предварительную упрощенную публичную оферту…по более благоприятной цене в результате и после решения Парижского апелляционного суда, оно выплатит акционерам и/или держателям конвертируемых 'зеленых' облигаций дополнительную сумму", — указала EDF.

Группа миноритарных акционеров, подавших иск, утверждает, что предложенная цена за акции EDF слишком низкая.