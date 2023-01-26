КРАСНОЯРСК, 26 янв — ПРАЙМ. Фермеры и сельхозпроизводители Красноярского края в 2023 году могут вернуть 30% затрат на покупку техники и оборудования, на эти цели краевые власти выделили 366 миллионов рублей, сообщает пресс-служба минсельхоза региона. "Енисейская Сибирь" – драйвер экономики Красноярского края и страны

"С этого года фермеры, а также индивидуальные сельхозпредприниматели могут получить государственную поддержку на покупку новой техники и оборудования. Аграриям из краевого бюджета возместят 30% затрат. Для этого предусмотрено 366 миллионов рублей. Приобрести можно как по прямому договору, так и в лизинг. В этом году пройдёт несколько отборов на субсидию, первый планируется в апреле", — говорится в сообщении.

В перечень субсидируемой сельхозтехники входят трактора, самоходные зерно- и кормоуборочные комбайны, посевные комплексы, оборудование для обработки зерна, транспортировки, хранения, первичной переработки молока и другое оборудование.

Представителям малого и среднего предпринимательства на селе также доступна поддержка на капитальный ремонт тракторов мощностью 120 лошадиных сил и выше и их агрегатов. Отмечается, что на эти цели из краевого бюджета аграриям возместят 50% затрат, но не более 2 миллионов рублей. На этот год планируется три отбора, первый пройдёт в марте.