МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Главой крупнейшей онлайн-рекрутинговой платформы в России HeadHunter с 1 марта станет заместитель гендиректора Дмитрий Сергиенков, а возглавлявший компанию с 2008 года Михаил Жуков займет новоучрежденный пост президента, говорится в сообщении HeadHunter. Toyota Motor объявила о перестановках в руководстве компании

"HeadHunter Group PLC… объявляет о назначении Дмитрия Сергиенкова генеральным директором. Михаил Жуков, возглавлявший HeadHunter с 2008 по 2023 годы, переходит на позицию президента компании и сохранит свое место в совете директоров. Изменения в составе высшего руководства HeadHunter вступают в силу 1 марта 2023 года", — говорится в сообщении.

Сергиенков работает в компании с августа 2017 года, куда пришел с позиции вице-президента инвестбанковского департамента JP Morgan Chase. C 2021 года Сергиенков занимает должность заместителя генерального директора HeadHunter и отвечает за реализацию ключевых направлений стратегии и продуктовое развитие компании. А до этого он был директором по стратегии и инвестициям и проводил, в частности, IPO на Nasdaq в 2019.

Жуков на посту президента сосредоточится на поддержании и развитии отношений с ключевыми акционерами и госорганами, а также на управлении рисками, включая информационную безопасность, уточнили в компании.

HeadHunter (hh.ru) — крупнейшая онлайн-рекрутинговая платформа в России. Акции торгуются на бирже Nasdaq и Московской бирже. Группе Kismet Capital Ивана Таврина принадлежит 22,68% компании, инвестфонду Elbrus Capital — 9,3%, у Goldman Sachs — 5,9%, акции в свободном обращении составляют 61,9%.