МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Сумма покупки компанией Kismet Capital Group LLC (KCG) Ивана Таврина доли в HeadHunter в 22,68% составила более чем 147 миллионов долларов, следует из сообщения Kismet на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Kismet Capital Group закрыла сделку по покупке Avito

"KCG 10 января 2023 года приобрела 11 482 867 акций в акционерном капитале Эмитента (HeadHunter — ред.)… по цене в 12,83 доллара за акцию", — сообщается в релизе. Таким образом, суммарная стоимость сделки составила 147,3 миллиона долларов.

Также отмечается, что KCG приобрела акции через дочерние компании, а сделка была профинансирована за счет собственных средств группы. О сделке сообщалось ранее в январе.

Инвестиционный холдинг Kismet Capital Group (принадлежит экс-главе "Мегафона" Ивану Таврину) специализируется на инвестициях в сектор технологий, медиа и телекоммуникаций. В конце октября прошлого года Kismet Capital Group приобрела сервис объявлений Avito за 151 миллиард рублей. Группа Kismet также является владельцем развлекательного холдинга Media-One.

HeadHunter (hh.ru) — крупнейшая онлайн-рекрутинговая платформа в России. Акции торгуются на бирже Nasdaq и Московской бирже. Группе Kismet Capital Ивана Таврина принадлежит 22,68% компании, инвестфонду Elbrus Capital — 9,3%, у Goldman Sachs — 5,9%, акции в свободном обращении составляют 61,9%.