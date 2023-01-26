МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Nokia в четверг сообщила о квартальной операционной прибыли выше ожиданий рынка. Финский производитель телекоммуникационного оборудования получил выгоду от внедрения 5G-связи в таких странах, как Индия, и прогнозирует благоприятный 2023 год. Органическая операционная прибыль Diageo выросла за первое полугодие

Сопоставимая операционная прибыль в четвертом квартале выросла до 1,15 млрд евро против 908 млн евро годом ранее, превысив консенсус-прогноз 10 аналитиков, опрошенных Refinitiv, который предполагал показатель в 924,6 млн евро.

"Что касается 2023 года, хотя мы помним о неопределенности экономических перспектив, спрос остается устойчивым", — сказал гендиректор Пекка Лундмарк.

Nokia прогнозирует чистые продажи в 2023 году в 24,9-26,5 млрд евро, что подразумевает рост на 2%-8% без учета изменения валютных курсов. Аналитики прогнозируют показатель на уровне 25,5 млрд евро.

Чистые продажи в четвертом квартале выросли на 16% до 7,45 млрд евро, превысив прогноз в 7,11 млрд евро.

Помимо растущего спроса со стороны бизнес-клиентов, компания также получила крупные контракты от индийских операторов связи для запуска 5G-связи в этой стране.

Конкурирующая компания Ericsson отчиталась о слабом четвертом квартале, ссылаясь на низкие продажи 5G-оборудования на таких рынках, как США.