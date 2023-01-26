МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг для ПАО "Газпром" и выпусков его облигаций на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается на сайте агентства. "Газпром" нарастит добычу на Астраханском месторождении на 50 процентов

"Кредитный рейтинг ПАО "Газпром" обусловлен очень высокой оценкой поддержки компании со стороны государства. Собственная кредитоспособность компании определяется с учетом очень сильного бизнес-профиля, низкого отраслевого риска и сильного финансового профиля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень поддержки со стороны государства обусловлен очень высокими оценками таких субфакторов, как "барьеры и ограничения", "исключительность реализуемых функций", "собственность, контроль и регулирование", "роль в экономике и репутационные риски" и "социальная роль". "Газпром" — монопольный экспортер трубопроводного газа, один из крупнейших налогоплательщиков России, крупный работодатель, критически важный для энергобезопасности страны, поясняет АКРА.

Одним из ключевых факторов оценки АКРА называет снижение объема экспорта и рост налоговой нагрузки. Как утверждает агентство, снижение добычи газа и его экспорта в дальнее зарубежье было компенсировано ростом экспортных цен. В этом году АКРА ожидает дальнейшего сокращения экспорта газа в дальнее зарубежье (включая Китай) в связи с ограничениями транспортных мощностей. При этом поставки газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" 2024-2025 годах, по прогнозам агентства, продолжат расти. Wintershall Dea утверждает, что "Газпром" снял средства с совместных счетов

Кроме того, АКРА полагает, что в текущем году капитальные расходы компании окажутся на уровне 2,3 триллиона рублей, а в 2024-2025 годах будут составлять 1,5-2 триллиона рублей ежегодно. При этом существенное влияние на оценку денежного потока окажут дивидендные выплаты и рост налоговой нагрузки. Агентство также учитывает тот факт, что в соответствии с дивидендной политикой компания может снизить размер дивидендов, если отношение чистого долга к EBITDA превысит отметку в 2,5.

Агентство также уточняет, что к негативному рейтинговому изменению могут привести снижение уровня системной значимости компании для российской экономики, а также потеря государственного контроля или существенное изменение отраслевого законодательства.