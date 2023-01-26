АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Газпрома" на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг для ПАО "Газпром" и выпусков его облигаций на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается на сайте агентства.
"Кредитный рейтинг ПАО "Газпром" обусловлен очень высокой оценкой поддержки компании со стороны государства. Собственная кредитоспособность компании определяется с учетом очень сильного бизнес-профиля, низкого отраслевого риска и сильного финансового профиля", — говорится в сообщении.
Отмечается, что уровень поддержки со стороны государства обусловлен очень высокими оценками таких субфакторов, как "барьеры и ограничения", "исключительность реализуемых функций", "собственность, контроль и регулирование", "роль в экономике и репутационные риски" и "социальная роль". "Газпром" — монопольный экспортер трубопроводного газа, один из крупнейших налогоплательщиков России, крупный работодатель, критически важный для энергобезопасности страны, поясняет АКРА.
Одним из ключевых факторов оценки АКРА называет снижение объема экспорта и рост налоговой нагрузки. Как утверждает агентство, снижение добычи газа и его экспорта в дальнее зарубежье было компенсировано ростом экспортных цен. В этом году АКРА ожидает дальнейшего сокращения экспорта газа в дальнее зарубежье (включая Китай) в связи с ограничениями транспортных мощностей. При этом поставки газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" 2024-2025 годах, по прогнозам агентства, продолжат расти.
Кроме того, АКРА полагает, что в текущем году капитальные расходы компании окажутся на уровне 2,3 триллиона рублей, а в 2024-2025 годах будут составлять 1,5-2 триллиона рублей ежегодно. При этом существенное влияние на оценку денежного потока окажут дивидендные выплаты и рост налоговой нагрузки. Агентство также учитывает тот факт, что в соответствии с дивидендной политикой компания может снизить размер дивидендов, если отношение чистого долга к EBITDA превысит отметку в 2,5.
Агентство также уточняет, что к негативному рейтинговому изменению могут привести снижение уровня системной значимости компании для российской экономики, а также потеря государственного контроля или существенное изменение отраслевого законодательства.
https://1prime.ru/business/20230126/839598725.html