МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Правительство России до конца текущего года продлило имеющиеся у российских предприятий разрешения в отдельных областях деятельности, что позволит бизнесменам сконцентрироваться на развитии, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Григоренко отметил сокращение сроков получения разрешений для бизнеса

"До конца текущего года будут действовать имеющиеся у предприятий разрешения в отдельных сферах. Это касается в том числе транспорта, экологии, промышленной безопасности, связи, телерадиовещания, оборота ветеринарных лекарств и кормовых добавок. Такой режим уже применялся в прошлом году, и сейчас он бесшовно продлен, начиная с 1 января", — сказал председатель кабмина на заседании правительства.

По словам Мишустина, организации не должны делать дополнительных шагов, более 100 видов полученных ранее разрешений будет действовать до конца 2023 года, в том числе в новых субъектах.

"Рассчитываем, что в результате предприниматели получат возможность больше времени уделять развитию бизнеса и реализации своих идей, найти новые ниши, которые появились после ухода иностранных конкурентов", — подчеркнул премьер.