МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Российские железные дороги (РЖД) просят арбитражный суд Москвы признать прекращенным с 1 марта 2022 года поручительство за свое совместное с финской государственной VR Group предприятие Oy Karelian Trains Ltd, владельца поездов Allegro, по кредиту на 131 миллион евро, выданному ему финским OP Corporate Bank. РЖД отремонтировали почти две тысячи километров пути в 2022 году

Как следует из опубликованного определения суда, предварительные слушания по иску РЖД к банку суд назначил на 16 февраля. В материалах суда уточняется, что и кредитный договор, и договор поручительства были заключены 5 сентября 2007 года. Третьими лицами к делу привлечены VR Group и Oy Karelian Trains Ltd. Другие подробности не приводятся.

Oy Karelian Trains – совместное предприятие, созданное 23 ноября 2006 года РЖД и VR Group. Oy Karelian Trains Ltd зарегистрирована в Хельсинки, VR и РЖД владеют в СП по 50% акций. Поезда Allegro, которые ранее курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом, находятся в собственности Oy Karelian Trains.

VR Group 1 марта 2022 года сообщила, что в связи с российской военной операцией на Украине прекратит все грузоперевозки на российском направлении к концу года. Пассажирские перевозки были остановлены по этой же причине с 28 марта. Позже, в августе, VR Group сообщила, что "списала весь подвижной состав восточного (российского) сообщения, связанный с Allegro, и запасные части на общую сумму 45,4 миллиона евро".

РЖД в октябре направили в арбитражный суд Москвы заявление, в котором просят запретить VR Group и Oy Karelian Trains Ltd инициировать за рубежом судебные и арбитражные разбирательства, вытекающие из договоров между сторонами. Кроме того, РЖД просят запретить OP Corporate Bank инициировать за рубежом разбирательства по спорам, вытекающим из соглашения о поручительстве от 5 сентября 2007 года по кредиту на 131 миллион евро, выданному Oy Karelian Trains.

Еще в одном иске к VR Group и Oy Karelian Trains Ltd, поданном также в октябре, РЖД просят арбитражный суд Москвы понудить ответчиков к исполнению обязательств. В судебном акте не уточняется, какие именно обязательства. Предположительно речь может идти о договоре на эксплуатацию, ремонт и техобслуживание поездов Allegro.

VR Group — финская государственная сервисная и транспортная компания, основана в 1862 году. В 2021 году оборот группы составил 838,3 миллиона евро, в компании занято более 5,6 тысячи специалистов.