МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Дубайская компания "Дануби Мэнеджмент Консалтинг ДМСС" запросила у Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) одобрения покупки российской инвесткомпании "Ай Ти Инвест", следует из сообщения российского ведомства.

"В ФАС России 13 января поступило на рассмотрение ходатайство компании с ограниченной ответственностью "Дануби Мэнеджмент Консалтинг ДМСС" (место нахождения: Юнит номер 3708, Платинум Тауэр, Плот Намбер: JLT-PH1-12, Джумерия Лейкс Тауэр, Дубай, ОАЭ; основной вид деятельности: услуги управленческого консалтинга) о приобретении 100% голосующих акций ИК "Ай Ти Инвест", — сообщает ФАС.

Срок рассмотрения ходатайства, согласно законодательству, составляет тридцать дней с даты получения настоящего ходатайства, поясняет ФАС. В рамках рассмотрения указанного ходатайства заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии на состояние конкуренции такой сделки, иного действия, добавляет ведомство.

"Данная сделка – это реальная смена собственника компании. Покупателем является компания, зарегистрированная в Дубае (ОАЭ). Прочие детали сделки руководство компании решило не раскрывать до согласования сделки ФАС", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе "Ай Ти Инвест".

Российский брокер ИК "Ай Ти Инвест" работает с 2000 года, имеет максимальный рейтинг надежности по версии Национального рейтингового агентства (НРА). Количество постоянных клиентов превышает 62 тысячи, стоимость клиентских активов – более 1 миллиарда долларов, годовой оборот по всем рынкам — более 232 миллиардов долларов.