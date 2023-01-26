МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль французской LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton, приходящаяся на группу, в 2022 году выросла на 17%, до 14,084 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. ЕС может ввести лимит цен на российское дизельное топливо, пишет Bloomberg

Выручка увеличилась на 23% — до 79,184 миллиарда евро. Наибольшая доля выручки приходится на подразделения "мода и кожаные изделия" и "выборочная розничная торговля". При этом чистый финансовый долг компании составил 9,201 миллиарда евро, уменьшившись на 4% к предыдущему году.

Полных данных за четвертый квартал 2022 года компания не предоставила. Однако она сообщила, что ее выручка за этот период выросла на 13% — до 22,699 миллиарда евро.

В релизе также отмечается, что 2022 год стал рекордным для многих подразделений компании.

Французская LVMH выпускает предметы роскоши, косметику и напитки под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и рядом других. Штаб-квартира расположена в Париже.